Фонсека: Украинский футбол будет расти в том случае, если будут полные стадионы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о целях команды на следующий сезон. Кроме того, португальский специалист возлагает большие надежды на украинских болельщиков.

- Надеюсь продолжить выигрывать. У нас всегда есть амбиции быть победителями. И очень просто понять, что наша цель - снова стать чемпионами Украины. Чемпионат будет довольно сложным - сегодняшнее "Динамо" стало сильнее, они заставят нас работать ещё больше. Я хочу продолжать демонстрировать качественный футбол, который заставит болельщиков гордиться своей командой и принесёт нам новые победы.

Искренне надеюсь, что в этом году будет больше болельщиков на стадионах. Я хотел бы ещё раз лично пригласить не только наших болельщиков, но и людей, которые просто любят футбол, чтобы они приходили на стадионы участвовать в этом великолепном зрелище. Это то, что объединяет и заставляет забывать о своих проблемах хотя бы на время. Нам действительно нужна эта страсть болельщиков, эта поддержка, чтобы мы также помогли нашему чемпионату подняться на новый уровень. Если мы хотим расти, заставлять эволюционировать наших игроков и наш футбол, у нас обязательно должны быть полные или практически полные стадионы.

Напомним, 25 июля "Шахтер" начнет новый сезон. Болельщики "горняков" могут получить скидку на все билеты и гарантировать себе лучшие места на матчах Лигу чемпионом при помощи именного абонемента. Поддержать команду можно здесь.