Тайсон вернется в Шахтер 20 июля, но с Динамо не сыграет. Футбол
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, когда капитан клуба Тайсон вернется в донецкую команду. Напомним, бразильский футболист сейчас отдыхает после выступления на ЧМ-2018 вместе со сборной своей страны.
- Его возвращение назначено на двадцатое число этого месяца. Это будет за день до Суперкубка Украины. Абсолютно все ребята, которые пробыли в сборных, получили 12 дней отпуска. Поэтому он вернется накануне игры.
Думаю, вы хотите поинтересоваться, сыграет ли Тайсон в Суперкубке. Понятно, что нет, - цитирует Фонсеку канал "Футбол 1".
Как известно, на днях Тайсону пришлось несладко - несколько преступников похитили его мать в родном городе футболиста Пелотасе. Но местная полиция сработала слаженно и вызволила женщину за 40 минут.
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17.07.2018 23:36