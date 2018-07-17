Евро-2018: сборная Украины U-19 победила Францию

Сборная Украины блестяще стартовала на Евро-2018 среди 19-летних. Подопечные Александра Петракова переиграли чемпиона 2016 года французов. Украинская команда открыла счет, затем пропустила, но в конце матча, когда уже играла в большинстве, смогла провести победный гол.

20 июля Украина сыграет с Англией. Британцы в первом туре победили турецкую сборную (3:2).

Франция U-19 - Украина U-19 - 1:2 (1:1)
Голы: Цитаишвили, 13 (0:1); Гитан, 23 (1:1); Булеца, 86 (1:2).

Украина: Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Корниенко, Хахлев (Беляев, 91), Дрышлюк, Конопля, Булеца (Ременюк, 89), Цитаишвили (Мусолитин, 94), Супряга.

Франция: Диуф, Ниакате, Сарр, Нгиамба, Камара, Дембеле, Пинтор (Адли, 46), Гитан, Сумаре, Диаби (Базила, 66), Маолида (Гуири, 76).

Предупреждения: Камара, 12; Сумаре, 62; Ниакате, 70 - Бондарь, 27

Удаления: Сарр, 64


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