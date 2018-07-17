Реал запросил у МанСити 80 миллионов за Ковачича. Футбол

"Манчестер Сити" запросил у мадридского "Реала" возможность покупки полузащитника Матео Ковачича. Напомним, что футболист сборной Хорватии присоединился к лос бланкос летом 2015-го года и выиграл с командой три титула Лиги чемпионов в числе других девяти трофеев.

По информации Sky Sports, чемпионы Англии нацелились на покупку 24-летнего игрока после того, как не смогли купить у "Наполи" Жоржиньо, который подписал контракт с "Челси".

Тем не менее, "Реал" оценил полузащитника в 80 миллионов евро, и эта цена полностью разрушила интерес "горожан".

Как известно, Ковачич сыграл в 37-ми матчах в Ла Лиге в течение трех сезонов, 10 из которых пришлись на последний чемпионат.

Ковачич перешел в состав "Реала" из "Интера" в 2015 году за 35 миллионов евро.