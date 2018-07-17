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2018-07-17
К бою года Усик – Гассиев выпущен официальный промо-ролик
На кону стоят четыре пояса по боксу
Фото: http://isport.ua
21 июля в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретятся чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC, украинец Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA, россиянин Мурат Гассиев.
К предстоящему бою был представлен официальный промо-ролик.
Отметим, трансляцию этого боя в прямом эфире будет вести телеканал "Интер".
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