К бою года Усик – Гассиев выпущен официальный промо-ролик

На кону стоят четыре пояса по боксу

21 июля в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретятся чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC, украинец Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA, россиянин Мурат Гассиев.

К предстоящему бою был представлен официальный промо-ролик.

Отметим, трансляцию этого боя в прямом эфире будет вести телеканал "Интер".