Ferrari хочет избавиться от Райкконена и привлечь Леклера

Кими Райкконен рассматривается боссами команды Формулы-1 как неизбежная кадровая жертва в ближайшее межсезонье. Вместо него итальянская команда надеется укрепиться перспективным французом Шарлем Леклером.

Как сообщает швейцарское издание Blick, Райкконена понизят, опустив в команду Haas, с которой у Ferrari - долгосрочное партнерство. Финнским ветераном планируют заменить Ромена Грожана, проводящего неудачный сезон.

Напротив, Шарь Леклер является явной восходящей звездой. В этом сезоне, даже выступая в откровенно слабенькой Sauber, он постоянно борется за очки - и набирает это, показывая высокий класс пилотирования. По общему мнению, получив конкурентоспособную машину, он сможет бороться за титул.


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