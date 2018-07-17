Новостей.COM ⇒ Спорт

Ferrari хочет избавиться от Райкконена и привлечь Леклера Кими Райкконен рассматривается боссами команды Формулы-1 как неизбежная кадровая жертва в ближайшее межсезонье. Вместо него итальянская команда надеется укрепиться перспективным французом Шарлем Леклером. Как сообщает швейцарское издание Blick, Райкконена понизят, опустив в команду Haas, с которой у Ferrari - долгосрочное партнерство. Финнским ветераном планируют заменить Ромена Грожана, проводящего неудачный сезон. Напротив, Шарь Леклер является явной восходящей звездой. В этом сезоне, даже выступая в откровенно слабенькой Sauber, он постоянно борется за очки - и набирает это, показывая высокий класс пилотирования. По общему мнению, получив конкурентоспособную машину, он сможет бороться за титул.

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.