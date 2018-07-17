Сарри: В Англии есть 5-6 очень хороших команд. Футбол

Итальянский специалист Маурицио Сарри, который на днях возглавил "Челси", отметил высокую конкуренцию в английской Премьер-лиге.

- Прежде всего, я должен поблагодарить болельщиков из Неаполя, поскольку они в течение трех лет помогали мне во всём. Я буду любить их всегда. Скажу спасибо и футболистам "Наполи", которые приняли мою философию игры. Во многом благодаря высокому мастерству исполнителей мои идеи были перенесены на футбольное поле.

Я думаю, что "Челси" - это хорошая команда. Проблема состоит в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. Тем не менее, мы внесём некоторые корректировки и попытаемся сыграть в мой футбол, - отметил коуч в интервью клубному телевидению "синих".

Напомним, Сарри не смог выиграть скудетто за три года, отработанные в "Наполи", в результате чего руководство итальянского клуба отказалось от услуг алленаторе, заменив его на более опытного Карло Анчелотти.




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