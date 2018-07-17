Трезеге: Франция изначально ехала на ЧМ за золотом. Футбол
Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге прокомментировал успех "трёхцветных" на чемпионате мира-2018.
- Франция изначально ехала в РоSSию за золотом, это объективно. Во-первых, у нашей сборной великолепный подбор игроков, а во-вторых, замечательный тренер. Эти компоненты и дали итоговый результат.
- Получается, вы были уверены в чемпионстве. А кого считали своими главными конкурентами?
- Признаюсь честно, считал таковыми сборные Испании, Германии и Бразилии. Однако в итоге все они вылетели достаточно рано. В футболе нет никакой математики - нужно играть и доказывать всё на поле в каждой игре.
Франция - Хорватия 4:2 (2:1)
Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)
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