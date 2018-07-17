Динамо хочет выручить за Кадара 8 миллионов евро. Футбол

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар всё ближе к тому, чтобы перебраться в РоSSию. Как сообщает издание Nemzeti Sport, "Зенит" практически убедил вице-чемпиона Украины расстаться с 28-летним венгром.

Что касается финансового аспекта, то киевляне рассчитывают заработать на продаже своего исполнителя 8 миллионов евро.

Напомним, Кадар, контракт которого с "Динамо" действует ещё два сезона, перебрался в Киев зимой 2017-го за 2,5 миллиона евро. Тамаш может сыграть как в центре обороны, так и на левой бровке. Именно в таком игроке и заинтересован наставник "Зенита" Сергей Семак. В минувшем сезоне футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах.

Что касается трансферной политики "Динамо", то она отныне связана с латиноамериканским рынком. В столицу уже перебрались бразильский латераль Сидклей и полузащитник Данило Невес ("Че Че").


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