Бразильская полиция нашла похитителей мамы Тайсона. Футбол
Футболист "Шахтера" Тайсон сегодня пережил чудовищную ситуацию. Его мама Розанжела Фреда была похищена тремя злоумышленниками в родном городе футболиста Пелотасе. Бразильская полиция в итоге разыскала женщину, которая находилась со связанными руками в багажнике машины, двое подозреваемых были пойманы, а третьему удалось бежать.
Свидетели видели, как к дому Тайсона подъехали два автомобиля. Преступники под видом доставки цветов вынудили Розанжелу сесть в их машину, а затем скрылись. Сигнал полиции поступил в 15:50 по местному времени, а уже через 40 минут женщина была найдена. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
- Операция прошла быстро, хирургически - говорит капитан полиции Ванесса Венитт.
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