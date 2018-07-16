Усик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с Гассиевым

Недавно с Ватаманюком также расстался Денис Беринчик.

Усик прекратил сотрудничество с тренером перед боем с Гассиевым
Фото: http://isport.ua

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик больше не работает с Сергеем Ватаманюком, пишет Трибуна.

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться", - заявил боксер.

Усик подчеркнул, что не хочет работать с человеком "просто потому, чтобы кто-то был".

"Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик.

Cообщается, что с подготовкой к бою с Муратом Гассиевым Усику помогает его катмен Расс Анбер. Под руководством Анбера украинец уже проводил бой – с Майклом Хантером в США, сразу после того, как расстался с Али Баширом.

Недавно с Ватаманюком также расстался Денис Беринчик.

Ранее украинская сторона выразила претензии к роSSийским организаторам боя Усик – Гассиев. Сообщалось, что организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика.

Напомним, финальный бой WBSS запланирован на 21 июля в Москве. Победитель поединка объединит все титулы, став абсолютным чемпионом мира.


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