Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере

Многолетний вратарь клубов НХЛ Рэй Эмери утонул в возрасте 35 лет, сообщила полиция канадского города Гамильтон - родного города Эмери.

Тело Эмери было найдено в озере Онтарио, в котором вратарь решил поплавать в воскресенье утром во время отпуска с семьей и друзьями. Полиция Гамильтона заявила, что причина смерти будет подтверждена после вскрытия.

В своей карьере чернокожий вратарь по прозвищу "Бритва" за его агрессивный стиль на протяжении 11 сезонов в НХД защищал ворота "Оттавы", "Филадельфии", "Анахайма" и "Чикаго". В 2007 году он помог "Сенаторс" дойти до финала Кубка Стэнли, а в составе "Блэкхоукс" выиграл чемпионский перстень в 2013 году.

Эмери боролся с аваскулярным некрозом, таким же серьезным заболеванием бедра, которое положило конец звездной карьере Бо Джексона.