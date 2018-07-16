В Иране официально разрешили женщинам посещать стадионы. Футбол

Президент Ирана Хасан Роухани официально разрешил иранским женщинам посещать футбольные стадионы. Он объявил об этом в письме, адресованному министру спорта Масуду Солтанифару. В Иране женщинам было запрещено посещать футбольные матчи. Однако в марте этого года президент страны во время визита в Тегеран президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино пообещал отменить этот запрет и после чемпионата мира сдержал свое слово.

Представители консервативного Ирана заявили, что абсолютный запрет уже не является рациональным. Аналогичной позиции придерживаются и в Саудовской Аравии, сообщает агентство DPA.

На чемпионате мира в РоSSии сборная Ирана под руководством португальского специалиста Карлуша Кейруша заняла третье место в группе с Испанией, Португалией и Марокко.


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