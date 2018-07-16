Кейн: Хотел доказать, что могу забивать на топ-турнирах. Футбол

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал своё выступление на чемпионате мира. Напомним, что форвард стал обладателем «Золотой бутсы» - приза лучшему бомбардиру турнира.

«Надеюсь быть готовым к первой игре сезона, хочу начать забивать уже в августе. Немногие могут сказать, что они выиграли «Золотую бутсу» на чемпионате мира, это большое достижение.

Чемпионат Европы-2016 стал большим разочарованием. Я хотел доказать, что мог забивать на турнирах высокого уровня. Я сделал это и очень горжусь этим достижением.

Играя против лучших игроков мира, ты не получишь 5-10 моментов за матч, нужно реализовывать то, что у тебя есть. Я мог сыграть лучше, особенно в полуфинале, но это часть жизни форварда: иногда ты забиваешь, а иногда нет», – цитирует футболиста Goal.

Добавим, что в активе Кейна 6 забитых мячей (3 - с пенальти) на нынешнем ЧМ.