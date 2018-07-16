Срна: Хорватия - маленькая страна, которая совершила чудо. Футбол

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился мнением о поражении команды от Франции (2:4) в финале чемпионата мира.

«Обидно за результат, но для нас сам факт участия в финале уже грандиозный праздник, ребята сделали большое дело. Хорватия — маленькая страна, которая совершила чудо.

За последние 15 лет у нас было много тяжёлых моментов, но в этом году всё сложилось в нашу пользу. Сборная заслужила этот успех. Я всегда был частью этой большой семьи и остаюсь ею, поэтому я и приехал в Москву, чтобы лично поддержать ребят», — цитируют футболиста «Известия».

Добавим, что для футбольной сборной Хорватии второе место на ЧМ стало лучшим результатом в истории. Кроме этого, хорваты стали командой с самым низким рейтингом из команд решающего матча за титул. В данный момент подопечные Златко Далича занимают 20 место в рейтинге ФИФА, французы - на седьмом месте.