Касильяс не понял логику использования системы VAR. Футбол

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс поделился своими впечатлениями от финального матча чемпионата мира-2018 между Францией и Хорватией. У опытного кипера остались вопросы к судейской бригаде во главе с аргентинцем Нестором Питаной.

"Честно говоря, я не понимаю логику использования системы видеопомощи арбитрам. Судья назначает штрафной на Гризманне, хотя нарушения не было. Франция забивает гол, и ничего не происходит", - удивляется Касильяс на своей страничке в Twitter.

Кроме первого мяча, дискуссию вызвал и второй гол сборной Франции, который был забит с 11-метровой отметки. Рефери посчитал, что со стороны Ивана Перишича была умышленная игра рукой. Решение было принято после просмотра видеоповторов. По мнению многих экспертов, рука балканского футболиста находилась в естественном положении.

Франция - Хорватия 4:2 (2:1)

Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)


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