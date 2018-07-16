Эвра: Уважайте Погба, хватит говорить гадости о моем брате
Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра рад за своего друга Поля Погба, который отличился забитым мячом в матче против Хорватии (4:2) и помог "трёхцветным" выиграть чемпионата мира–2018.
- Уважайте его! Уважайте! Почему вы всегда говорите гадости о нём? Не могу дождаться, когда же ты вернёшься в Англию с трофеем! Уважайте моего брата! Вы там с ума сошли, да? Уважайте, - сказал Эвра в специальном ролике, который был размещён на его страничке в Instagram.
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