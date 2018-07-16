Эвра: Уважайте Погба, хватит говорить гадости о моем брате

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра рад за своего друга Поля Погба, который отличился забитым мячом в матче против Хорватии (4:2) и помог "трёхцветным" выиграть чемпионата мира–2018.

- Уважайте его! Уважайте! Почему вы всегда говорите гадости о нём? Не могу дождаться, когда же ты вернёшься в Англию с трофеем! Уважайте моего брата! Вы там с ума сошли, да? Уважайте, - сказал Эвра в специальном ролике, который был размещён на его страничке в Instagram.

Франция - Хорватия 4:2 (2:1)



Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)

