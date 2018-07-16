Во Франции двое человек погибли, празднуя триумф сборной на ЧМ-2018
По стране прокатились массовые беспорядки
После победы команды Дидье Дешама на Чемпионате мира-2018 в РоSSии миллионы французов вышли на праздничные парады и шествия.
Однако не обошлось без трагических происшествий.
Сообщается, что в этой массовой эйфории два человека погибли. Один болельщик, находясь за рулем, бурно праздновал, врезался в дерево и скончался. Еще один фан погиб, когда сломал шею, прыгая в речку.
В Париже начались массовые беспорядки и полиции пришлось применять водометы, чтобы успокоить толпу.
В частности, в магазинах на Елисейских полях были разбиты витрины. В дело вмешались отряды специального назначения.
Coupe du monde: pillage et affrontement avec les forces de l'ordre en marge de la f?te sur les Champs-Elys?es— BFMTV (@BFMTV)
pic.twitter.com/Dj24B0Hnzx 15 июля 2018 г.
Coupe du monde: les canons ? eau d?ploy?s sur les Champs-Elys?es pour disperser les fauteurs de troubles— BFMTV (@BFMTV)
pic.twitter.com/Jo7v3R3eLK 15 июля 2018 г.
Paris: ambiance de fin de f?te sur les Champs-Elys?es ?vacu?s par les forces de l'ordre— BFMTV (@BFMTV)
pic.twitter.com/PSmM6yHz1H 15 июля 2018 г.
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