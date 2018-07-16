Во Франции двое человек погибли, празднуя триумф сборной на ЧМ-2018

По стране прокатились массовые беспорядки

Фото: thesun.co.uk

После победы команды Дидье Дешама на Чемпионате мира-2018 в РоSSии миллионы французов вышли на праздничные парады и шествия.

Однако не обошлось без трагических происшествий.

Сообщается, что в этой массовой эйфории два человека погибли. Один болельщик, находясь за рулем, бурно праздновал, врезался в дерево и скончался. Еще один фан погиб, когда сломал шею, прыгая в речку.

В Париже начались массовые беспорядки и полиции пришлось применять водометы, чтобы успокоить толпу.

В частности, в магазинах на Елисейских полях были разбиты витрины. В дело вмешались отряды специального назначения.

Coupe du monde: pillage et affrontement avec les forces de l'ordre en marge de la f?te sur les Champs-Elys?es pic.twitter.com/Dj24B0Hnzx — BFMTV (@BFMTV) 15 июля 2018 г.

Coupe du monde: les canons ? eau d?ploy?s sur les Champs-Elys?es pour disperser les fauteurs de troubles pic.twitter.com/Jo7v3R3eLK — BFMTV (@BFMTV) 15 июля 2018 г.