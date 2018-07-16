"Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым

РУХ (D-2) - ЛЬВОВ - 1:1 (1:1)
 
Голы: В.Билый, 13 (1:0). Жулиу, 34 - с пенальти (1:1). 
 
«Рух» (Винники): Ильющенков (Дяченко, 46), игрок на просмотре, Дуць, В.Билый, Писко (Никитюк, 60), Чепелюк (Брикнер, 60), Б.Баранец (Зубар, 60), Грисьо, игрок на просмотре, Г.Баранец, игрок на просмотре (Хомченко, 65).
Фото "Львов": "Маленькое" дерби оказалось боевым
Суббота. Винники. "Рух" - "Львов" - 1:1. Опасный момент у ворот Александра БАНДУРЫ. Фото Евгения КРАВСА
 
«Львов»: Бандура, Воронин, Приндета (Парамонов, 46), Адамюк, Голиков, Джонатан (Прыймак, 56), Каленчук, Мариотто (Сабино, 46), Западня (Панамби, 46), Жулио (Бруно, 46), Янчак (Волошинович, 46).
 
В заключительном во время межсезонья контрольном матче в Винниках, что вблизи Львова, состоялось, как выразился потенциальный новичок «Львова» Сергей Воронин, «маленькое дерби», прошедщее в напряженной борьбе.
 
Бразильский рулевой «Львова» Жилмар, которому помогает экс-форвард «Карпат» Батиста, выставил экспериментальный состав, впервые выпустив на поле бразильцев Джонатана и Мариотто.
 
Дебют матча был за гостями, и первым мог открыть счет Янчак, но капитан «Руха» Ильющенков перевел мяч на угловой. Вскоре горожане неудачно сыграли в обороне, позволив защитнику Василию Билому после углового в исполнении Бориса Баранца, кстати экс-игрока «Львова», переправить мяч в ворота опытного Бандуры.
 
Подопечные Жилмара постепенно выровняли игру: мог сравнять счет Жулио, но Ильющенков накрыл мяч в ближнем углу. Вскоре Каленчука сбили в штрафной, и арбитр без сосмнений указал на «точку» - Жулио своего шанса не упустил. Гол в «раздевалку» хозяев поля мог забить Западня, но после паса Янчака пробил впритирку со стойкой ворот.
 
После серии замен в перерыве матча темп игоры несколько снизился, но жесткой борьбы меньше не стало: хорошо, что дело обошлось без травм. Мог вывыести «Львов» вперед Прыймак, дальний удар которого Дыченко в красивом прыжке перевел на угловой.
 
После игры главный тренер «Львова» Жилмар подчеркнул: «Мне был важен не результат встречи, а то, как игроки проявят себя на поле. Сейчас спокойно проанализируем все плюсы и минусы прошедшей игры. В матче с «Арсенал-Киев» уже все будет иначе, начнется чемпионат и серьезная битва за очки»,
 
После этого спаринга очередными новичками «Львова» стали 26-летние бразильский полузащитник Аугусто и защитник Александр Голиков, который в прошлом сезоне выступал за «Полтаву», а всего в первой лиге провел 88 игр (2 гола). За «Львов» играл и потенциальный новичок - 31-летний защитник Сергей Воронин, известный по выступлениям в премьер-лиге в составе «Севастополя», «Волыни» и каменской «Стали» (всего 50 игр). 
 
Теперь подопечных Жилмара ждет стартовый матч нового сезона в премьер-лиге, который состоится 22 июля на поле киевского «Арсенала». Что касается домашних матче горожан, то основным стадионом «Львова» будет «Арена Львов», а резервным - «Украина».
 
Юрий НАЗАРКЕВИЧ, Спорт-Экспресс в Украине


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Украинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. ФутболУкраинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. Футбол
Украинский метатель молота победил на юниорском чемпионате Европы с мировым рекордомУкраинский метатель молота победил на юниорском чемпионате Европы с мировым рекордом
Блок рекламы


Похожие новости
Испания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. ФутболИспания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. Футбол
Лэмпард может возглавить ДербиЛэмпард может возглавить Дерби
Дерби Каунти минимально обыграл Фулхэм в полуфинале плей-офф за Премьер-лигуДерби Каунти минимально обыграл Фулхэм в полуфинале плей-офф за Премьер-лигу
Примера: "Сельта" и "Депортиво" разошлись миром в дербиПримера: "Сельта" и "Депортиво" разошлись миром в дерби
Фенербахче и Бешикташ доиграют кубковое дерби без болельщиков. ФутболФенербахче и Бешикташ доиграют кубковое дерби без болельщиков. Футбол
Коноплянка приносит победу Шальке в Рурском дербиКоноплянка приносит победу Шальке в Рурском дерби
Моуринью: Обменял бы победу в дерби на чемпионский титулМоуринью: Обменял бы победу в дерби на чемпионский титул
Хьюз: Одного гола Челси оказалось достаточно, чтобы изменить ход матчаХьюз: Одного гола Челси оказалось достаточно, чтобы изменить ход матча
Днепр-1 впервые одержал победу в днепровском дерби: обзор матча. ФутболДнепр-1 впервые одержал победу в днепровском дерби: обзор матча. Футбол
Перед дерби Аякс на семь очков отстает от ПСВПеред дерби Аякс на семь очков отстает от ПСВ
Последние новости
Подгружаем последние новости