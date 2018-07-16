Ареола выиграл ЧМ, не сыграв за сборную Франции ни одного матча

Страж ворот ПСЖ Альфонс Ареола навряд ли сможет избежать насмешек со стороны партнёров по сборной Франции. Всё дело в том, что 25-летний кипер стал чемпионом мира, хотя за время своей карьеры не сыграл за национальную команду ни одного матча.

На этом мундиале Дидье Дешам также не задействовал защитника Адиля Рами, однако 32-летний центрбек выступал за "трёхцветных" ранее. На его счету 35 проведённых поединков.

Напомним, в РоSSии французы выиграли группу С, а затем прошли Аргентину, Уругвай, Бельгию и Хорватию. Это второй чемпионский титул в истории команды.

Франция - Хорватия 4:2 (2:1)



Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)



