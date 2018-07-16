Пеле: Мне придется достать свои бутсы, если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды. Футбол

Легендарный бразилец Пеле прокомментировал успешную игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира в РоSSии.

19-летний форвард стал самым молодым футболистом после Пеле, которому удалось отметиться голом в финале мундиаля. Его южноамериканский кумир оформил дубль в финале ЧМ-1958 - Пеле было 17 лет и 251 день.

"Если Килиан продолжит повторять мои рекорды - возможно, мне придется стряхнуть пыль со своих бутс", - отшутился Пеле на своей страничке в Twitter.

Напомним, Мбаппе, наколотивший 4 мяча в 7 встречах ЧМ, был признан лучшим молодым игроком турнира.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p

— Pel? (@Pele) 15 июля 2018 г.


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