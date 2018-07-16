Поульсен: Игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR. Футбол

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал неоднозначное решение рефери финала ЧМ-2018 Нестора Питаны назначить пенальти в ворота хорватов.

Ещё в первом тайме, когда счёт был 1:1, аргентинский судья посчитал, что со стороны Перишича была умышленная игра рукой. Решение было принято после просмотра видеоповторов. По мнению многих экспертов, рука балканского футболиста находилась в естественном положении.

- Думаю, в следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR, - написал Юссуф Поульсен на своей страничке в Twitter .

Франция - Хорватия 4:2 (2:1)



Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)



