Сборная Франции - чемпион мира по футболу!

Так исторически сложилось, что матчи за третье место на ЧМ обычно бывают результативными, в то время как настоящие финалы - напротив. Сборные Франции и Хорватии сегодня перевернули все шаблоны.

Хорваты начали решающий поединок более активно - первые минут пятнадцать подопечные Дидье Дешама практически не бывали на чужой половине поля. Но создать хотя бы один явный момент футболистам Златко Далича не удалось, в то время как пропустили они очень легко. Гризманн по обыкновению умело подал со штрафного, герой Хорватии Манджукич совсем некстати выиграл верховую борьбу у Погба и срезал мяч в левый угол своих ворот. Субашич такого не ожидал - 1:0 на 18-й минуте.

Хорватия быстро пришла в себя, помчалась сравнивать и почти тут же преуспела. Тут тоже свою роль сыграл штрафной, после заброса с которого хорваты выиграли три воздушных дуэли подряд. Последним из них оказался Вида, скинувший мяч Перишичу - тот элегантно убрал Канте и сильно пробил в правый угол. Мяч рикошетом от Варана юркнул мимо Льориса - 1:1!

Но если тут Перишич проявил себя выше всяких похвал, то еще 10 минут спустя ему не повезло - лучший игрок полуфинальной встречи с Англией сыграл рукой в своей штрафной после углового Гризманна. Арбитр Питана побежал смотреть повтор, после чего указал на "точку". К мячу подошел сам Гризманн - ему уже доводилось промахиваться в финалах, но не в этот раз. Четкий удар в левый угол, и Франция снова повела - 2:1 на 38-й минуте.

После перерыва Хорватия снова понеслась вперед, но снова чуть не пропустила в ответ. Мбаппе очень легко выиграл забег по правому флангу у Виды, падать в штрафной не стал, хоть имел все основания, а решил пробить Субашича под острым углом - правда, вратарь успел его еще сократить. А вот второй забег Мбаппе оказался фатальным - он отправился в прорыв после передачи Погба, отдал в штрафную Гризманну, а тот решил бить не сам, но откатить Погба. Первый удар француза по центру пришелся в Ловрена, а вот второй на подборе уже оказался в левом углу - 3:1!

Погрустневшие хорваты тут уже пропустили еще. Эрнандес слева переправил мяч на Мбаппе, тот продвинулся к штрафной и увидел, что Субашич несколько потерял ворота. Хлесткий удар во все тот же левый угол (именно туда все залетало) - 4:1! Тут уже французы начали праздновать раньше времени - особенно Льорис, который в безобидной ситуации подарил мяч Манджукичу (точно так же, как Кариус Бензема в другом финале этого года), и от ноги хорвата тот влетел в ворота. 4:2 к 69-й минуте - и это уже была какая интрига на концовку.

Но интриги в конце не вышло - французы уверенно держали мяч и не дали сопернику шансов. 4:2 - Франция становится новым и двухкратным чемпионом мира по футболу! 20 лет назад Дешам победил как футболист, а теперь и как тренер.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. Финал.

Франция - Хорватия 4:2 (2:1)



Голы: Манджукич, 18 (автогол) (1:0); Перишич И., 28 (1:1); Гризманн, 38 (пенальти) (2:1); Погба, 59 (3:1); Мбаппе, 65 (4:1); Манджукич, 69 (4:2)



Франция: Льорис; Варан; Юмтити; Павар; Лукас-Франсуа; Погба; Матуиди (Толиссо, 73); Канте (Н`Зонзи, 55); Мбаппе; Жиру (Фекир, 81); Гризманн



Хорватия: Субашич Д.; Вида; Врсалько; Ловрен; Стринич (Пьяца, 82); Брозович; Модрич; Перишич И.; Ракитич; Ребич (Крамарич, 71); Манджукич



Предупреждения: Канте, 27; Лукас-Франсуа, 41 - Врсалько, 92

фото - FIFA