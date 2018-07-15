РоSSия угрожает Усику судом, если бой с Гассиевым не состоится

Генеральный секретарь Федерации бокса РоSSии Умар Кремлев угрожает украинскому чемпиону WBC и WBO в тяжелом весе Александру Усику (14-0, 11 КО) судебным иском, если тот сорвет запланированный на 21 июля в Москве финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против чемпиона WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

Об этом , пишет Сегодня.

«Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика».

Напомним, ранее менеджер Усика Эгис Климас обвинил роSSийскую сторону в невыполнении взятых на себя обязательств. Позже генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что бой между Усиком и Гассиевым под угрозой срыва. Ранее Кремлев парировал выпады команды Усика, заявив, что не понимает сути претензий украинской стороны.

Кстати, Усик недавно заявил, что он собирается победить в Москве. Украинский боксер все поединки WBSS проводит на чужой территории, поэтому он привык к давлению трибун.

Совсем недавно стало известно, что билеты на бой Усик – Гассиев можно будет купить по цене от 2000 до 150 000 рублей (по нынешнему курсу – от 800 до 61 000). Продаваться пропуска начнут с 25 июня.