РоSSия угрожает Усику судом, если бой с Гассиевым не состоится

усик

Генеральный секретарь Федерации бокса РоSSии Умар Кремлев угрожает украинскому чемпиону WBC и WBO в тяжелом весе Александру Усику (14-0, 11 КО) судебным иском, если тот сорвет запланированный на 21 июля в Москве финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против чемпиона WBA и IBF россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

Об этом , пишет Сегодня.

«Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика».

Напомним, ранее менеджер Усика Эгис Климас обвинил роSSийскую сторону в невыполнении взятых на себя обязательств. Позже генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что бой между Усиком и Гассиевым под угрозой срыва. Ранее Кремлев парировал выпады команды Усика, заявив, что не понимает сути претензий украинской стороны.

Кстати, Усик недавно заявил, что он собирается победить в Москве. Украинский боксер все поединки WBSS проводит на чужой территории, поэтому он привык к давлению трибун.

Совсем недавно стало известно, что билеты на бой Усик – Гассиев можно будет купить по цене от 2000 до 150 000 рублей (по нынешнему курсу – от 800 до 61 000). Продаваться пропуска начнут с 25 июня.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Украинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. ФутболУкраинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Карамбе: Если Реал хочет подписать Мбаппе, то испанцам следует поторопиться. ФутболКарамбе: Если Реал хочет подписать Мбаппе, то испанцам следует поторопиться. Футбол
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Украинка Ястремская победила роSSиянку в финале теннисного турнира в РимеУкраинка Ястремская победила роSSиянку в финале теннисного турнира в Риме
Эвра: Если Роналду хочет играть до 2050 года, пусть переходит в ЮвентусЭвра: Если Роналду хочет играть до 2050 года, пусть переходит в Ювентус
ЧМ-2018: Сочи затопило перед четвертьфинальным матчем РоSSия – ХорватияЧМ-2018: Сочи затопило перед четвертьфинальным матчем РоSSия – Хорватия
Тони Беллью: Усик победит Гассиева, если не будет лезть на рожонТони Беллью: Усик победит Гассиева, если не будет лезть на рожон
Официально: матч Лиги наций Чехия - Украина состоится в Угерске-Градиште. ФутболОфициально: матч Лиги наций Чехия - Украина состоится в Угерске-Градиште. Футбол
Федорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. ФутболФедорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. Футбол
Наполи отпустит Сарри в Челси, если тренер не будет переманивать игроковНаполи отпустит Сарри в Челси, если тренер не будет переманивать игроков
Усик высказался относительно возможной отмены боя с Гассиевым (видео)Усик высказался относительно возможной отмены боя с Гассиевым (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости