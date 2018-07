Новак Джокович в четвертый раз стал победителем Уимблдона

Серб Новак Джокович в финале Уимблдона победил южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут.

Для Джоковича эта победа стала 13-й в карьере на турнирах серии «Большого шлема» и четвёртой на Уимблдоне. За счет сегодняшнего успеха сербский теннисист обошел Роя Эмерсона и вышел на чистое четвертое место по «Шлемам» в истории. Его обходят только Пит Сампрас (14), Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (20).

Добавим, что Джокович стал самым низкорейтинговым чемпионом Уимблдона с 2001 года. На момент старта на турнире серб занимал 21-е место рейтинга.