Манчестер Сити не намерен больше вести дела с Наполи

По информации ESPN, «Манчестер Сити» больше не будет вести трансферные дела с «Наполи». Причиной этого стало недовольство англичан решением итальянского клуба отменить сделку о продаже полузащитника Жоржиньо, который в итоге оказался в «Челси».

В «Сити» считают, что итальянский хавбек хотел перейти в их команду, но «Наполи» заставил его перебраться в «Челси», так как лондонцы сделали более выгодное предложение владельцу Аурелио Де Лаурентису. По мнению «горожан», тот сказал Жоржиньо, что если он не выберет «Челси», то будет вынужден отработать оставшиеся два года по контракту с «Наполи». «Ман Сити», в свою очередь, отказался повторить предложение «Челси» в размере 60 млн и прекратил переговоры с итальянцами.

Добавим, что Жоржиньо перешел в лондонский клуб вместе с бывшим главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.