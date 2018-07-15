Эден Азар: турнир для нас прошел почти идеально. Футбол

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар, лучший игрок матча с Англией (2:0), прокомментировал итоги ЧМ-2018.

"Чувствую себя исключительно хорошо. Нам удалось добиться чего-то потрясающего за эти семь недель в РоSSии. Понимаю, этот матч менее интересен, чем завтрашний финал. Но мы смогли дать возможность всем болельщикам в Бельгии праздновать. Турнир для нас прошел почти идеально. Будем работать дальше и смотреть в будущее. Я лучший игрок турнира? Думаю, после этого матча я заслужил это, но не только я, а многие футболисты, которые хорошо сыграли на этом чемпионате мира. Для меня эта награда не так важна, я никогда не играл за индивидуальные награды, главное - результат команды", - сказал Азар, слова которого приводит официальный сайт ФИФА.