Серена Уильямс обещает еще побороться за титулы

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала выход в финал Уимблдона-2018.

"Еще пару месяцев назад я даже не знала, смогу ли вернуться в теннис. Это был длинный путь, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Думаю, что эти две недели показали мне, что я еще могу выступать и стать претендентом на победу в турнире Большого шлема", - цитируют Уильямс информационные агентства.

Напомним, что Анжелика Кербер стала победителем Уимблдона-2018. Немецкая теннисистка в финале обыграла Серену Уильямс чуть больше, чем за час - 6:3, 6:3. Для нынешней первой ракетки мира - это третий титул Большого шлема. Кербер стала первой немкой, победившей на Уимблдоне с 1996 года с времен Штеффи Граф.