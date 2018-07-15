Серена Уильямс обещает еще побороться за титулы

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала выход в финал Уимблдона-2018.

"Еще пару месяцев назад я даже не знала, смогу ли вернуться в теннис. Это был длинный путь, чтобы увидеть свет в конце тоннеля. Думаю, что эти две недели показали мне, что я еще могу выступать и стать претендентом на победу в турнире Большого шлема", - цитируют Уильямс информационные агентства.

Напомним, что Анжелика Кербер стала победителем Уимблдона-2018. Немецкая теннисистка в финале обыграла Серену Уильямс чуть больше, чем за час - 6:3, 6:3. Для нынешней первой ракетки мира - это третий титул Большого шлема. Кербер стала первой немкой, победившей на Уимблдоне с 1996 года с времен Штеффи Граф.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Украинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. ФутболУкраинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Кербер в финале Уимблдона победила Серену УильямсКербер в финале Уимблдона победила Серену Уильямс
ПСЖ готов побороться за защитника Милана. ФутболПСЖ готов побороться за защитника Милана. Футбол
Манчестер Сити готов готов побороться за защитника Баварии. ФутболМанчестер Сити готов готов побороться за защитника Баварии. Футбол
Валяев обещает большие изменения в Металлисте 1925. ФутболВаляев обещает большие изменения в Металлисте 1925. Футбол
Антуан Гризманн обещает скоро дать ответ о своем будущемАнтуан Гризманн обещает скоро дать ответ о своем будущем
Манчини: Италия должна побороться за победу на Евро-2020 и ЧМ-2022. ФутболМанчини: Италия должна побороться за победу на Евро-2020 и ЧМ-2022. Футбол
Серена Уильямс не выступит на турнире в РимеСерена Уильямс не выступит на турнире в Риме
Хэмилтон обещает усложнить жизнь ФеттелюХэмилтон обещает усложнить жизнь Феттелю
Mercedes обещает все исправить, и очень скороMercedes обещает все исправить, и очень скоро
Арсенал обещает не затягивать с поисками преемника ВенгераАрсенал обещает не затягивать с поисками преемника Венгера
Последние новости
Подгружаем последние новости