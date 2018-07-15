Гарет Саутгейт: сейчас надо смотреть в будущее

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги ЧМ-2018 для своей команды.

"Я горжусь тем, чего достигла Англия. С Бельгией был сложный матч, мы играли против одной из сильнейших команд в мире. Уезжаем с ЧМ-2018 как команда, которая добилась большого прогресса. Сейчас надо смотреть в будущее. Считаю, что отношение сегодня игроков было прекрасно, но физическое состояние оставляло желать лучшего. В РоSSии нас принимали фантастически. На личном опыте могу сказать, что общение с россиянами было прекрасным, все к нам относились исключительно хорошо", - заявил Саутгейт, слова которого приводит официальный сайт ФИФА.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. Финал за 3 место.

Бельгия - Англия 2:0 (1:0)



Голы: Менье, 4 (1:0); Азар Э., 82 (2:0)



