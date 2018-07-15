"Динамо" обыгрывает чемпиона Чехии (ВИДЕО)  

Товарищеский матч 
 
Динамо - Виктория Пльзень - 2:0 (0:0)
 
Голы: Буяльский, 62 (1:0). Смирный, 89 (2:0).
Фото "Динамо" обыгрывает чемпиона Чехии (ВИДЕО)
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Шабанов, 66), Че Че (Гармаш, 78), Буяльский (Сидорчук, 71), Калитвинцев (Шапаренко, 66), Цыганков (Смирный, 79), Шепелев (Андриевский, 66), Беседин.
 
«Виктория» (стартовый состав): Козачик, Резник, Перница, Хубник, Лимберски, Прохазка, Грошовски, Петржела, Чермак, Копич, Крменчик.
 
14 июля. Швац. «Зильберштадт-Арена».
 
В заключительном контрольном матче на австрийском тренировочном сборе киевское «Динамо» встретилось с действующим чемпионом Чехии - пльзеньской «Викторией».
 
В стартовые минуты игры на поле было много борьбы и очень мало голевых моментов. Чуть больше в первом тайме атаковали чехи. Они имели хороший момент в середине тайма, когда Проказка бил с близкого расстояния после прострела с углового, но мяч, срикошетив от защитника, вылетел за пределы поля. В конце тайма Лимберски оторвался от двух защитников после паса из глубины и успел нанести удар по воротам в ближний верхний угол - надежно в этом эпизоде ??сыграл Бойко.
 
Динамовцы ответили неточным ударом Шепелева и довольно перспективным штрафным, который исполнил Цыганков, однако после навеса Виктора первым на мяче был голкипер «Виктории». Самым опасным был удар Буяльского в конце тайма. Виталий подхватил мяч после навеса с фланга, который не нашел адресата, и мощно пробил, но Козачик спас свою команду.
 
Буяльский добился своего уже после перерыва. На 62-й минуте он выскочил на ворота чехов после паса Калитвинцева. Не сближаясь с вратарем, Виталий с линии штрафной отправил мяч точно в угол ворот!
 
Буквально через несколько минут уже сам Калитивницев мог отличиться голом после паса из глубины, но проиграл дуэль голкиперу.
 
Чехи пытались идти вперед большими силами, чтобы отыграться, но не создавали особой угрозы воротам «Динамо», а «бело-синие» раз за разом разрезали оборону соперника стремительными атаками. Очередной опасный контрвыпад начал Гармаш, разогнал Сидорчук, а завершал Беседин после прострела Смирного, однако не попал в ворота.
 
На 89-й минуте динамовцы все же забили второй мяч. Шапаренко отдал пас на Беседина, Артем в касание головой переправил на Смирного и тот великолепным ударом примерно с линии штрафной отправил мяч в сетку.
 
«Динамо» завершило сбор на позитивной ноте. После матча команда Александра Хацкевича возвращается в Киев, где продолжит подготовку к новому сезону, в частности к матчу за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 21 июля.
 
 


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