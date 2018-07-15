Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде

В финальном поединке встретятся Новак Джокович и Кевин Андерсон

Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде

На Уимблдоне были определены финалисты в мужском одиночном разряде

Ими стали серб Новак Джокович (12-й сеяный) и южноафриканец Кевин Андерсон (8).

Экс-первая ракетка мира Джокович в полуфинале в упорнейшем 5-сетовом поединке обыграл первую ракетку мира и второго сеяного на Мэйджоре, испанца Рафаэля Надаля 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8 - соперники провели на корте 59 геймов.

Еще более продолжительным выдался полуфинал между Андерсоном и американцем Джоном Иснером (9).

Поединок продолжался 6 часов 36 минут, в нем было сыграно 4 тай-брейка и 99 геймов.

В итоге, физически крепче оказался южноафриканец 7:6, 6:7, 7:6, 4:6, 26:24.


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