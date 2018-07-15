Украинская сторона выразила претензии к роSSийским организаторам боя Усик – Гассиев

Бой между Александром Усиком и Муратом Гассиевым может не состояться

Эгис Климас, промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александра Усика, выразил претензии организаторам боя украинца против чемпиона мира по версиям WBA и IBF, россиянина Мурата Гассиева, в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В частности, Климас сообщил, что организаторы не позаботились об отеле, охране и перелете для Усика.

"Им (организаторам – прим. LB.ua) нужно со всем разобраться, если они хотят увидеть нас в Москве. Перелет у Александра запланирован на понедельник. Это крайний срок", – цитирует Климаса Boxing Scene.

Вторит Климасу и промоутер украинского боксера Аександр Красюк, который заявил о вероятности того, что финальный бой WBSS между Усиком и Гассиевым не состоится в Москве.

"Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая, - сообщил Красюк в комментарии Tribuna.com.

"Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассиевым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии", – отметил промоутер Усика.

В свою очередь, Генеральный секретарь Федерации бокса РоSSии Умар Кремлев возразил украинской стороне, заявив, что роSSийские организаторы поединка не понимают, в чем недовольство команды украинского боксера.

"Пусть покажут хотя бы одно официальное обращение, согласованное с организатором WBSS, на которое мы не ответили, или озвучат условия, которые мы не выполнили, или скажут, с чем мы не помогли, - приводятся слова Кремлева на странице Федерации в Facebook.

"На данный момент у нас есть продуктивное взаимодействие и полное взаимопонимание с организаторами суперсерии, договор на проведение финала заключен именно с Comosa AG. И мы со всей ответственностью можем заверить, что абсолютно все пункты по этому договору выполнены на 100%", - подытожил роSSийский спортивный функционер.

Напомним, финальный бой WBSS запланирован на 21 июля в Москве. Победитель поединка объединит все титулы, став абсолютным чемпионом мира.