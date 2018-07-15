Динамо обыграло Викторию

В заключительном контрольном матче на австрийском тренировочном сборе киевское «Динамо» встретилось с действующим чемпионом Чехии, пльзеньской «Викторией».

«Динамо» завершило сбор на позитивной ноте. После матча команда Александра Хацкевича возвращается в Киев, где продолжит подготовку к новому сезону, в частности к матчу за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 21 июля.

Товарищеский матч.

«Динамо» - «Виктория Пльзень» - 2:0 (0:0)
Голы: Буяльский (62), Смирный (89)

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Че Че, Буяльский, Калитвинцев, Цыганков, Шепелев, Беседин.

«Виктория» (стартовый состав): Козачик, Резник, Перница, Хубник, Лимберски, Прохазка, Грошовски, Петржела, Чермак, Копич, Крменчик


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо"


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