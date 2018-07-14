ЧМ-2018: Бельгия победила Англию и завоевала бронзовые медали. Футбол

Команды Англии и Бельгии играли между собой второй раз на ЧМ-2018. После группового этапа им, конечно же, хотелось бы встретиться в финале, но и матч за третье место - тоже интересно. У Бельгии вышел вполне прогнозируемый состав, а вот Гарет Саутгейт освежил команду наполовину - как-никак, его подопечные играли в полуфинале на день позже и на полчаса больше.

Начало матча вышло для англичан обескураживающим. На 4-й минуте Куртуа сильно выбил мяч, Лукаку после верховой скидки увидел подключение Шадли слева и отдал в ту зону. Шадли отменно подал в центр штрафной, куда неожиданно набежал Менье и сыграл на опережение - 1:0! Все указывало на то, что матч может сложиться очень результативно.

Англия пришла в себя только минуте к 20-й, а так вполне могла пропустить еще. Хороший шанс сравнять упустил Кейн - форвард сильно пробил после передачи Стерлинга в центр, но пролетело рядом с левой штангой. Что касается Бельгии, то она превосходила соперника в полузащите за счет удачного взаимодействия Азара и Де Брюйне, но ближе к перерыву получила удар - травму получил отменно игравший Шадли, которого сменил Вермален.

Понимая, что тактика не работает, Саутгейт в перерыве освежил атаку за счет выхода дуэта из МЮ Рашфорда и Лингарда. Это принесло некоторый эффект, англичане ненадолго перехватили инициативу, но не смогли воплотить ее во что-нибудь осязаемое. А Бельгия раз за разом проводила опаснейшие контратаки за счет блестящих передач Де Брюйне, но уставший Лукаку на них не успевал, после чего был заменен Мертенсом.

Реальный шанс сравнять у британцев возник только на 70-й минуте. Дайер обыгрался с партнером в стенку, вышел один на один по правому краю и подсек мяч над Куртуа. На английской скамейке уже хотели отмечать гол, но Алдервейрелд в последний момент вынес мяч с линии.

Ближе к концу Англия пошла вперед большими силами, но пропустила очередную контратаку, после которой все стало ясно. Де Брюйне удался еще один шедевральный пас на ход Азару, Джонс не смог остановить бельгийца и дал ему выйти один на один. Удар в левый угол не оставил Пикфорду шансов - 2:0 на 82-й минуте!

Бельгия победила и добилась своего лучшего результата в истории ЧМ, завоевав бронзовые медали. Вряд ли стоит унывать и Англии - через два года с повзрослевшими футболистами можно будет попытаться претендовать на большее.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. Финал за 3 место.

Бельгия - Англия 2:0 (1:0)

Голы: Менье, 4 (1:0); Азар Э., 82 (2:0)

Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд; Вертонген; Компани; Менье; Тилеманс (Дембеле, 78); Витсель; де Брюйне; Азар Э.; Лукаку Р. (Мертенс Д., 60); Шадли Н. (Вермален, 39)

Англия: Пикфорд; Дайер; Триппьер; Джонс Ф.; Стоунз; Магуайр; Стерлинг Р. (Лингард, 46); Роуз (Рашфорд, 46); Лофтус-Чик (Алли, 84); Делф; Кейн Г.

Предупреждения: Витсель, 93 - Стоунз, 52; Магуайр, 77

фото - FIFA


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