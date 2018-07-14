Лангле: Переход в Барселону - шанс всей жизни. Футбол

Новичок "Барселоны" Клеман Лангле считает, что его переход в состав блауграна - это шанс всей жизни. Напомним, что в пятницу футболист был официально презентован болельщикам клуба.

Лангле подписал с "Барсой" пятилетний контракт после того, как каталонцы выкупили его за 35 миллионов евро у "Севильи".

"Для меня честь носить футболку "Барселоны", - заявил футболист. - Я очень счастлив и горд. Я амбициозен, но уважаю всех. Я собираюсь многому научиться у игроков команды.

Я хочу играть как можно больше. Я буду работать каждый день, чтобы расти. Я знаю, что на моей позиции много игроков, но я здесь, чтобы выиграть трофеи.

Я здесь, чтобы учиться у Юмтити. Для меня хорошо, что у Барсы такие хорошие игроки".