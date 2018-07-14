Десна обыграла Сумы
Подопечные Александра Рябоконя продолжают подготовку к старту сезона. В третьем матче на учебно-тренировочных сборах в Полтаве новичок украиской Премьер-лиги "Десна" обыграла представителя Первой лиги ПФК "Сумы". Матч состоялся в Полтаве на стадионе "Локомотив".
ФК "Десна" - ПФК "Сумы" - 3:1
Голы: Фаворов Д., Старенький, Кисиль
Десна: Литовка (Паст), Головко (Мельник), Ермаков (Братков), Слинкин (Мостовой), Фаворов Д. (Люлька), Коберидзе (Огиря), Фаворов А. (Кисиль), Старенький (Волков), Галенков, (Банасевич), Ковпак (Филипов), Хлебас (Безбородько).
Напомним, что накануне в Днепре "Десна" сыграла с дебютантом Первой лиги "Днепр-1". Матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2. При этом Десна вела в счете с разницей в два мяча.
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