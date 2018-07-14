Модрич: Далич помог сборной Хорватии обрести веру в свои силы. Футбол

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич отдал должное наставнику "клетчатых" Златко Даличу, который помог команде спасти отбор на ЧМ-2018, а также выдать сенсационный результат на самом мундиале. Уже завтра балканцы сыграют в финале турнира.

- Уже не первый раз говорю о том, что думаю только об успехе сборной. Очень приятно, когда обо мне говорят в контексте борьбы за "Золотой мяч", но моя голова занята совершенно другими мыслями. Дай Бог, чтобы мы выиграли чемпионат мира, а остальное зависит не от меня. Индивидуальные награды - не то, к чему следует стремиться.

Выход в финал чемпионата мира - результат работы нового тренера. Златко Далич принял команду в сложный момент, когда были вопросы касательно результатов Хорватии в отборочном цикле. Коуч сразу же помог нам обрести веру в свои силы, сказал, что мы являемся хорошими футболистами, невзирая на кризисный момент. И в первом же гостевом матче с Украиной мы добились положительного результата, а затем обыграли Грецию в стыковых матчах и вышли на чемпионат мира. Тренер оказал на наш коллектив очень серьёзное влияние, - отметил Модрич.