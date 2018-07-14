Карамбе: Если Реал хочет подписать Мбаппе, то испанцам следует поторопиться. Футбол

Экс-футболист сборной Франции Кристиан Карамбё нахваливает молодого лидера атак "трёхцветных" Килиана Мбаппе, которого сватают в "Реал". По слухам, ПСЖ может заработать рекордные 272 миллиона евро.

- Гризманн может выиграть "Золотой мяч", но для этого он должен одержать победу в финале ЧМ. Мне бы очень хотелось, чтобы Франция вновь стала чемпионом мира спустя 20 лет. Что касается Мбаппе, то он просто феноменален. Если мадридский "Реал" хочет подписать с ним контракт, то им стоит поторопиться, - отметил Карамбё в интервью AS.

Напомним, Мбаппе принял участие во всех 6 матчах своей национальной команды на чемпионате мира-2018. На его счету 3 гола и 1 результативная передача. Что касается Гризманна, то Антуан оформил 3 забитых мяча 2 ассиста.

Завтра, 15-го июля, команда Дидье Дешама сыграет в финальном поединке на московском стадионе "Лужники". Соперником станет сборная Хорватии.




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