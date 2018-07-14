Хэмилтону отдают победу в Гран-при Германии

В приближающемся Гран-при Германии букмекеры видят главным фаворитом Льюиса Хэмилтона. Они верят, что после фатальных неудач в двух последних гонках, лидер Mercedes сможет реализовать недюжинный потенциал своего болида и стать победителем на территории своего главного конкурента Себастьяна Феттеля (как Феттель сделал это неделю наз-ад на территории Хэмилтона - в Британии).

Коэффициент ставок на победу Хэмилтона установлен 2.37. Феттель, впрочем, совсем рядом - 2.62. Третьим идет чуть не победивший в Сильверстоуне Валттери Боттас (8.50). Следом - сразу три гонщика с одинаковым коэффициентом 11.00 (Кими Райкконен, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен).

Гонка в рамках Гран-при Германии стартует в воскресенье, 22 июля в 16.10 по украинскому времени.


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