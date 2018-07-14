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2018-07-14
"Черкасский Днепр" приостановил выступление в чемпионате. Футбол
«Черкасский Днепр» расформирован и приостановил выступление в чемпионате Украины.
Данное решение принято в связи с отсутствием финансовой поддержки от местных властей и конфликта с болельщиками.
Фото: ckdnipro.com.ua
Вместо этого создана любительская команда «Заря-Академия» ОТО Белозорье.
Отмечается, что данный клуб примет участие в чемпионате Украины среди любителей.
Также сменила название общественная организация «Футбольний клуб «Заря» Белозорье на «Черкащина-Академия».
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