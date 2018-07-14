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"Черкасский Днепр" приостановил выступление в чемпионате. Футбол «Черкасский Днепр» расформирован и приостановил выступление в чемпионате Украины. Данное решение принято в связи с отсутствием финансовой поддержки от местных властей и конфликта с болельщиками. Фото: ckdnipro.com.ua Вместо этого создана любительская команда «Заря-Академия» ОТО Белозорье. Отмечается, что данный клуб примет участие в чемпионате Украины среди любителей. Также сменила название общественная организация «Футбольний клуб «Заря» Белозорье на «Черкащина-Академия». ckdnipro.com.ua

Спорт-Экспресс

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