"Черкасский Днепр" приостановил выступление в чемпионате. Футбол

«Черкасский Днепр» расформирован и приостановил выступление в чемпионате Украины.
 
Данное решение принято в связи с отсутствием финансовой поддержки от местных властей и конфликта с болельщиками.
Фото "Черкасский Днепр" приостановил выступление в чемпионате
Фото: ckdnipro.com.ua
 
Вместо этого создана любительская команда «Заря-Академия» ОТО Белозорье.
 
Отмечается, что данный клуб примет участие в чемпионате Украины среди любителей.
 
Также сменила название общественная организация «Футбольний клуб «Заря» Белозорье на «Черкащина-Академия».
 


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