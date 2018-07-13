Пресс-атташе сборной Франции оконфузился на пресс-конференции, перепутав имена Умтити и Погба
Пресс-конференция Les Bleus началась довольно комично
Самюэль Умтити
Фото: facebook.com/equipedefrance
Накануне финала Чемпионата мира-2018 в котором встретятся команды Франции и Хорватии, французы провели очередную пресс-конференцию, которую, по традиции открыл 75-летний пресс-атташе команды Филипп Турнон, работающий со сборной 35 лет.
Турнон хотел представить журналистам защитника Самюэля Умтити, но слегка ошибся, перепутав имена защитника "Барселоны" и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
После того, как Умтити услышал чужое имя в сочетании со своей фамилией, он иронично встал, изображая обиду, и сделал вид, что покидает пресс-конференцию.
Опытный пресс-атташе также быстро сориентировался и попытался вернуть защитника за "стол переговоров".
В итоге был найден компромисс в виде каламбура: пресс-атташе назвал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Самюэлем Погба.
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