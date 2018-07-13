Пресс-атташе сборной Франции оконфузился на пресс-конференции, перепутав имена Умтити и Погба

Пресс-конференция Les Bleus началась довольно комично

Пресс-атташе сборной Франции оконфузился на пресс-конференции, перепутав имена Умтити и Погба
Самюэль Умтити
Фото: facebook.com/equipedefrance

Накануне финала Чемпионата мира-2018 в котором встретятся команды Франции и Хорватии, французы провели очередную пресс-конференцию, которую, по традиции открыл 75-летний пресс-атташе команды Филипп Турнон, работающий со сборной 35 лет.

Турнон хотел представить журналистам защитника Самюэля Умтити, но слегка ошибся, перепутав имена защитника "Барселоны" и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

После того, как Умтити услышал чужое имя в сочетании со своей фамилией, он иронично встал, изображая обиду, и сделал вид, что покидает пресс-конференцию.

Опытный пресс-атташе также быстро сориентировался и попытался вернуть защитника за "стол переговоров".

В итоге был найден компромисс в виде каламбура: пресс-атташе назвал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Самюэлем Погба.

Этот вариант устроил всех, включая Умтити.

The French press accidentally called him 'Paul' Umtiti and his reaction is priceless. ?pic.twitter.com/rGaFzLWD5Y

— BC Media (@barcacmedia) 12 июля 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИВ США полиция застрелила баскетболиста роSSийского клуба, - СМИ
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  Чемпионат мира среди юношей: У девчат - золото и две бронзы (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
В Шотландии раскупили все футболки сборной ХорватииВ Шотландии раскупили все футболки сборной Хорватии
Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018Британская авиация в воздухе устроила флеш-моб в поддержку своей сборной на ЧМ-2018
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Джефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. ФутболДжефф Херст пришел в восторг от игры сборной Англии. Футбол
У сборной Японии будет новый главный тренер. ФутболУ сборной Японии будет новый главный тренер. Футбол
Плохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. ФутболПлохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. Футбол
Йоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. ФутболЙоахим Лев: Начнем перестройку сборной Германии. Футбол
В сборной Японии будет новый лидерВ сборной Японии будет новый лидер
Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мираБразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
Последние новости
Подгружаем последние новости