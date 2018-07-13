Балашов: Нужно перенести победы на сборах на чемпионат
Нападающий донецкого "Олимпика" Виталий Балашов прокомментировал ход товарищеской встречи с харьковским "Металлистом 1925", а также подвел небольшие итоги работы на втором сборе.
«Мы провели интересный и информативный спарринг, закончили этот этап подготовки на мажорной ноте. Теперь нужно перенести победы на сборах на чемпионат. Где-то пока еще не хватает каких-то деталий во взаимодействиях, но в целом чувствуется, что команда лучше понимает друг друга.
Мой гол? С радостью подхожу бить штрафные, отрабатываю удары на тренировках. А празднование подсмотрел в Инстаграме у известного турецкого повара Нусрета Гёкче. Понравилось, как он солит мясо через локоть. Постараюсь забить в Одессе «Черноморцу» и отпраздновать гол в таком же стиле».
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