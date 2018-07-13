НХЛ: Хеллебак продлил контракт с Виннипегом
Коннор Хеллебак в четверг подпписал шестилетний контракт с "Виннипег Джетс" на 37 миллионов долларов, сообщает официальный сайт НХЛ. Среднегодовая стоимость договора составит 6,167 миллионов долларов и позволит 25-летнему вратарю и "Джетс" избежать слушаний в арбитраже.
В 67 матчах (64 в старте) прошлого сезона Хеллебак сыграл 44-11-9 при 2,36 в среднем пропущенных гола и 92,4% сэйвов. В 17 играх плей-офф, где "Виннипег" дошел до финала Западной конференции, голкипер сыграл 9-8 (2,36 гола, 92,2% сэйвов, два шатаута).
С 44 победами Хеллебак разделил лидерство в лиге с вратарем "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андреем Василевским. Это также стало рекордом НХЛ всех времен среди американских вратарей. Предыдущее достижение принадлежало Тому Баррассо (43 победы в составе "Питтсбург Пингвинз" в сезоне 1992-93). Также Хеллебак повторил рекорд НХЛ по домашним победам в сезоне (30, Уэйн Стивенсон, "Филадельфия Флайерз", 1975-76).
Хеллебак занял второе место в голосовании за "Везина Трофи", уступив Пекке Ринне из "Нэшвилл Предаторз".
"Джетс" выбрали Хеллебака в пятом раунде (№130) драфта-2012. В 149 (143 в старте) матчах НХЛ он сыграл 83-41-14 при 2,55 в среднем пропущенных шайбы, 91,7 процента сэйвов и 12 шатаутах.
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