Вида может перейти в Ливерпуль. Футбол

По данным турецкого издания "Фанатик", "Ливерпуль" заинтересован в приобретении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. Сообщается, что английский клуб уже сделал предложение турецкому "Бешикташу" о приобретении игрока.

Стало известно о предложенных командой Юргена Клоппа 17,5 миллионах фунтов стерлингов, однако реакция стамбульского клуба пока не известна.

В ближайшее воскресенье Вида в составе сборной Хорватии сыграет в финале чемпионата мира в РоSSии.

Напомним, что Вида перешел в "Бешикташ" из киевского "Динамо" в январе 2018 года. 28-летний футболист подписал контракт до лета 2022 года. В турецкий клуб хорват перешел в качестве свободного агента, а киевлянам так и не удалось договориться с игроком об условиях личного контракта.