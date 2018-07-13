Вида может перейти в Ливерпуль. Футбол
По данным турецкого издания "Фанатик", "Ливерпуль" заинтересован в приобретении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. Сообщается, что английский клуб уже сделал предложение турецкому "Бешикташу" о приобретении игрока.
Стало известно о предложенных командой Юргена Клоппа 17,5 миллионах фунтов стерлингов, однако реакция стамбульского клуба пока не известна.
В ближайшее воскресенье Вида в составе сборной Хорватии сыграет в финале чемпионата мира в РоSSии.
Напомним, что Вида перешел в "Бешикташ" из киевского "Динамо" в январе 2018 года. 28-летний футболист подписал контракт до лета 2022 года. В турецкий клуб хорват перешел в качестве свободного агента, а киевлянам так и не удалось договориться с игроком об условиях личного контракта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
13.07.2018 10:52
13.07.2018 11:21