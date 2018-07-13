Гран-при Майами мешает Формуле-1 спокойно смотреть в будущее
Стали известны даты восьми гонок следующего сезона Формулы-1. Это стартовые 7 этапов и завершающий Гран-при Абу-Даби.
Вот как это выглядит:17 марта — Гран-при Австралии 31 марта – Гран-при Бахрейна 14 апреля – Гран-при Китая 28 апреля – Гран-при Азербайджана 12 мая – Гран-при Испании 26 мая – Гран-при Монако 9 июня – Гран-при Канада ...1 декабря – Гран-при Абу-Даби
Составить полный календарь сезона мешает неопределенность с Гран-при Майами. Организаторы этой новой гонки должны были подписать контракт с Формулой-1 до 1 июля этого года. Но сделать этого не удалось. Причины задержки не уточняются. Возможно, все дело в позиции жителей Майами. Они выступают против гонки и не хотят, чтобы ради проведения этапа Формулы-1 на несколько месяцев перекрывался местный парк, через который должна пройти трасса.
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13.07.2018 10:40