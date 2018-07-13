Барселона может включить Гомеша в сделку по Канте. Футбол

"Барселона" не отказывается от идеи заполучить полузащитника "Челси" Н'Голо Канте. По информации Джанлуки Ди Марцио, "сине-гранатовые" надеются договориться с британскими коллегами об обмене с доплатой.

Из Барселоны в Лондон может проследовать хавбек каталонцев Андре Гомеш. Кроме того, "синие" заработают на этой сделке и приличную сумму, которая пока что не разглашается.

Напомним, Канте принял участие в 34 матчах минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги, записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи. В услугах француза также заинтересованы "Реал" и ПСЖ. Сообщалось, что парижане готовы раскошелиться на 100 миллионов фунтов стерлингов, а недельное жалованье 27-летнего футболиста составит 220 тысяч фунтов, что на 100 тысяч больше, чем Канте получает на Туманном Альбионе.




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