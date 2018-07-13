МЮ дает 50 миллионов фунтов за Магуайра
Защитник "Лестера" и сборной Англии Гарри Магуайр может перебраться на "Олд Траффорд". Как утверждает издание Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за 25-летнего центрбека 50 миллионов фунтов стерлингов.
Впрочем, "лисы" не горят желанием отпускать своего игрока, контракт с которым рассчитан ещё на четыре сезона. Чемпион Англии-2015/16 собирается переподписать Магуайра, улучшив финансовые условия.
Напомним, Гарри перебрался из "Халл Сити" в "Лестер" летом 2017-го за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 38 встречах Премьер-лиги, записав на свой счёт 2 гола и 4 результативные передачи. В рамках мундиаля Магуайр сыграл за команду Гарета Саутгейта во всех 6 матчах, отметившись одним забитым мячом.
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