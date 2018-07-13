Сборная Туниса осталась без тренера

Наставник сборной Туниса Набиль Маалул покинул тренерский мостик своей национальной команды.

55-летний специалист подал в отставку, чтобы поработать на клубном уровне. Теперь уже экс-рулевой "Карфагенских орлов" возглавил "Аль-Духаиль", действующего чемпиона Катара.

Напомним, Тунис в пятый раз в своей истории выступал на мундиале. Африканцы заняли третью позицию в квартете G, пропустив вперёд Бельгию и Англию. На счету команды Маалула одна победа на ЧМ-2018 - в заключительном матче группового этапа они минимально одолели сборную Панамы (2:1). Таким образом, Тунис одержал первую победу на чемпионатах мира за последние 40 лет.

Панама - Тунис 1:2 (1:0)

Голы: Мерья, 33 (автогол) (1:0); Бен-Юссеф Ф., 51 (1:1); Хазри, 66 (1:2)