Мариуполь минимально победил иранцев. Футбол

Очередным соперником приазовцев на сборе в Картепе стал гранд иранского футбола «Эстегляль». В первом тайме трудно было отдать предпочтение какой-либо из команд. Команды попеременно владели преимуществом и создавали опасные моменты у ворот друг друга.

В середине тайма подопечные Александра Бабича, создав у ворот Хоссейни пару тройку отменных моментов (два отличных шанса не использовал Авагимян, ударам Вакулы не хватило точности, а Бугай не смог переиграть голкипера), заставили подняться со своего стула маститого немецкого специалиста Винфрида Шефера. Рулевой «Эстегляла» активно начал жестикулировать у бровки и короткими репликами на английском начать подгонять своих подопечных. Как итог, игра обострилась и стала довольно жесткой. А порой иранцы переходили на откровенную грубость. Болезненные удары локтями по голове получили Савин и Горбунов. Надо отдать должное молодым приазовцам - они не стушевались и дали бой опытным иранцам.

Второй тайм прошел полностью под диктовку приазовцев. Мариупольцы здорово контролировали мяч и проводили размашистые атаки. Долгое время «Эстегляль» выручал голкипер (плюс не повезло Фомину и Мишневу), но на 78-й минуте и он был бессилен. Чурко неотразимо пробил после прострела Игнатенко.

«Мариуполь» - «Эстегляль» 1:0



Голы: Чурко (78)

«Мариуполь»: Гальчук, Горбунов, Савин, Чоботенко, Полегенько, Коробенко, Белоконь, Авагимян, Вакула, игрок на просмотре, Бугай

Во втором тайме: Гальчук, Демири, Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Тищенко, Игнатенко, Белый, Мишнев, Чурко, Фомин