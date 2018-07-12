Чемпионат Украины: Из десяти триумфаторов лишь один новоиспеченный
На ковре Дворца спорта «Строитель» в Черкассах за награды чемпионата страны соперничали наши сильнейшие мастера греко-римского стиля.
Кроме наград национальной чеканки, они еще оспаривали право стать кандидатами на участие в главном борцовском форуме года - чемпионате мира, который состоится 22-28 октября в Будапеште.
Жан Беленюк. Фото: noc-ukr.org
Фаворитами в шести из десяти весовых категорий небезосновательно считались такие опытнейшие «классики», как серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион мира и двукратный золотой медалист Европы Жан Беленюк (до 87 кг), серебряные медалисты континента и бронзовые мира Дмитрий Тимченко (до 97 кг) и Александр Чернецкий (до 130 кг), обладатель двух бронзовых наград Старого Света Дмитрий Пышков (до 77 кг) и одной - его тезка Цымбалюк (до 60 кг), а также лауреат многих международных турниров Денис Демьянков (до 67 кг). И пятеро из них, за исключением Тимченко, подтвердили выданные им чемпионские авансы.
Беленюку, по всему видно, уже приноровившемуся к новым правилам борьбы, удалось после четырехлетнего перерыва возвратиться на высшую ступень отечественного пьедестала, куда ему дважды в финальных схватках перебегал дорогу в 2013-м и 2017-м годах бронзовый призер Европы-2014 Александр Шишман. Нынче 27-летний Жан, продемонстрировав высочайшие технико-тактические навыки, уверенно на классе преодолел путь в чемпионы страны.
Также в присущем им ярком стиле подтвердили свои прошлогодние чемпионские полномочия опытные мастера 26-летний Цымбалюк, неувядаемые с годами ветераны ковра 30-летний Демьянков, 31-летний Пышков и 34-летний Чернецкий. Последнему из них, наконец-то восстановившемуся после болезней и травм, пришлось, правда, изрядно попотеть в финальном поединке супертяжей против честолюбивого восемью годами младшего Николая Кучмия, который в двух предыдущих сезонах ходил в чемпионах страны, а на мировом форуме-2017 занял высокое пятое место.
А вот самому старшему из фаворитов 35-летнему Тимченко в решающей схватке против 23-летнего Андрея Гладких пришлось бороться, превозмогая боль в поврежденном ребре, что, естественно, помешало ему завоевать золото. Впрочем, следует отдать должное и виновнику этого сюрприза Гладких, который впервые успешно испробовал себя в категории до 97 кг, перейдя в нее из предыдущей на 10 кг меньшей, где в 2015-м был чемпионом страны и затем дважды бронзовым призером.
Еще три обладатели золота-2018 уже ранее клали медали высшей пробы в свои коллекции. 29-летний Сергей Стороженко (до 55 кг) совершал эту приятную процедуру дважды (2012/13), Артур Политаев (до 72 кг) и Андрей Антонюк (до 82 кг) триумфовали в 2015-м, когда первому из них было всего-то 18 и второму - 20. Ну, а самым молодым из нынешних чемпионов, впервые вообще взошедшим на взрослый отечественный пьедестал, стал 20-летний Александр Грушин (63 кг).
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