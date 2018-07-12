Чемпионат Украины: Из десяти триумфаторов лишь один новоиспеченный

На ковре Дворца спорта «Строитель» в Черкассах за награды чемпионата страны соперничали наши сильнейшие мастера греко-римского стиля.

Кроме наград национальной чеканки, они еще оспаривали право стать кандидатами на участие в главном борцовском форуме года - чемпионате мира, который состоится 22-28 октября в Будапеште.

Жан Беленюк. Фото: noc-ukr.org

Фаворитами в шести из десяти весовых категорий небезосновательно считались такие опытнейшие «классики», как серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион мира и двукратный золотой медалист Европы Жан Беленюк (до 87 кг), серебряные медалисты континента и бронзовые мира Дмитрий Тимченко (до 97 кг) и Александр Чернецкий (до 130 кг), обладатель двух бронзовых наград Старого Света Дмитрий Пышков (до 77 кг) и одной - его тезка Цымбалюк (до 60 кг), а также лауреат многих международных турниров Денис Демьянков (до 67 кг). И пятеро из них, за исключением Тимченко, подтвердили выданные им чемпионские авансы.

Беленюку, по всему видно, уже приноровившемуся к новым правилам борьбы, удалось после четырехлетнего перерыва возвратиться на высшую ступень отечественного пьедестала, куда ему дважды в финальных схватках перебегал дорогу в 2013-м и 2017-м годах бронзовый призер Европы-2014 Александр Шишман. Нынче 27-летний Жан, продемонстрировав высочайшие технико-тактические навыки, уверенно на классе преодолел путь в чемпионы страны.

Также в присущем им ярком стиле подтвердили свои прошлогодние чемпионские полномочия опытные мастера 26-летний Цымбалюк, неувядаемые с годами ветераны ковра 30-летний Демьянков, 31-летний Пышков и 34-летний Чернецкий. Последнему из них, наконец-то восстановившемуся после болезней и травм, пришлось, правда, изрядно попотеть в финальном поединке супертяжей против честолюбивого восемью годами младшего Николая Кучмия, который в двух предыдущих сезонах ходил в чемпионах страны, а на мировом форуме-2017 занял высокое пятое место.

А вот самому старшему из фаворитов 35-летнему Тимченко в решающей схватке против 23-летнего Андрея Гладких пришлось бороться, превозмогая боль в поврежденном ребре, что, естественно, помешало ему завоевать золото . Впрочем, следует отдать должное и виновнику этого сюрприза Гладких, который впервые успешно испробовал себя в категории до 97 кг, перейдя в нее из предыдущей на 10 кг меньшей, где в 2015-м был чемпионом страны и затем дважды бронзовым призером.

Еще три обладатели золота-2018 уже ранее клали медали высшей пробы в свои коллекции. 29-летний Сергей Стороженко (до 55 кг) совершал эту приятную процедуру дважды (2012/13), Артур Политаев (до 72 кг) и Андрей Антонюк (до 82 кг) триумфовали в 2015-м, когда первому из них было всего-то 18 и второму - 20. Ну, а самым молодым из нынешних чемпионов, впервые вообще взошедшим на взрослый отечественный пьедестал, стал 20-летний Александр Грушин (63 кг).

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

ЧЕРКАССЫ. Чемпионат Украины. Борьба греко-римская. До 55 кг. 1. Стороженко (Одесская обл.). 2. Коростелев. 3. Остапенко (оба - Донецкая), Трифонов (Одесская).

До 60 кг. 1. Цымбалюк (Днепропетровская). 2. Петрик (Киевская). 3. Курочкин (Николаевская), Абовян (Запорожская).

До 63 кг. 1. А.Грушин (Киевская). 2. Арзуманян (Запорожская). 3. Масик (Ровенская), Темиров (Полтавская).

До 67 кг. 1. Демьянков (Запорожская). 2. Ковернюк (Закарпатская). 3. Мирошник (Запорожская), Калиниченко.

До 72 кг. 1. Политаев (оба - Киевская). 2. Козуб (Закарпатская). 3. Насибов (Запорожская), Пиньков (Донецкая).

До 77 кг. 1. Д.Пышков (Полтавская). 2. Дараган (Запорожская). 3. Яковлев (Днепропетровская), Кухта (Закарпатская).

До 82 кг. 1. Антонюк (Тернопольская). 2.Северин (Винницкая). 3. Гардубей (Закарпатская), Суровягин.

До 87 кг. 1. Беленюк (оба - Киев). 2. Новиков (Харьковская). 3. Омелин (Днепропетровская), Шишман (Донецкая).

До 97 кг. 1. Гладких (Запорожская). 2. Тимченко (Харьковская). 3. Крысов (Одесская), Савета (Полтавская).

До 130 кг. 1. Чернецкий (Донецкая). 2. Кучмий (Киев). 3. Вороный (Днепропетровская), Тесленко (Одесская).